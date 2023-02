Mosca perde 8 miliardi in un mese. Continua a vendere petrolio? Sì, ma non guadagna

Da questa settimana è entrato in vigore l’embargo dell’Unione europea sui prodotti raffinati russi trasportati via mare, la seconda fase dell’embargo sul greggio in vigore dal 5 dicembre. Anche in questo caso la misura è accompagnata da un price cap sostenuto dai paesi europei e dal G7 che permette ai paesi terzi di continuare a utilizzare i servizi finanziari occidentali per il commercio marittimo di questi prodotti, ma solo sotto una certa soglia di prezzo. I tetti sono due: uno di 100 dollari al barile per i carburanti più costosi come il diesel e il jet fuel, e un altro a 45 dollari per prodotti meno pregiati come l’olio combustibile. L’obiettivo è sempre lo stesso: ridurre le entrate del Cremlino senza privare i mercati dell’offerta petrolifera russa, senza la quale si creerebbe un vuoto che impatterebbe sui prezzi globali colpendo anche i paesi che non comprano barili russi.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE