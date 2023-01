Non ci sono più le sette sorelle: il futuro del petrolio è su sette mari

Le parole hanno un senso, anzi ne hanno molti e spesso contraddittori. Prendiamo la parola del momento: hub con l’acca sonora. In inglese vuol dire propriamente mozzo di una ruota. Adottata dall’aeronautica significa uno scalo centrale nel quale cambiare rotta e spesso compagnia, in informatica indica il dispositivo che collega al server, adesso è la più usata nel gergo energetico. L’Italia cerca di diventare un hub che faccia da raccordo tra Africa ed Europa. La Turchia vuole essere un hub tra il Caspio, i Balcani, il Levante. E perché no, la Spagna con il gas liquefatto e il petrolio dalle Americhe verso la Francia e la Germania. Ogni paese che s’affacci sul Mediterraneo pensa di essere lo snodo del futuro, ma il vero hub è lo stesso Mare Nostrum nel quale si bagnano “mille cose insieme. Non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi. Non un mare, ma un susseguirsi di mari. Non una civiltà, ma innumerevoli civiltà accatastate le une sulle altre”, ha scritto Fernand Braudel. Questi mille volti emergono plasticamente dalle onde insieme al gas e al petrolio che sgorga dagli abissi.

