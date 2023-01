Conta così tanto il dg del Mef? Sì. Storia e poteri della casella che più ingolosisce Meloni & co

Basta entrare sul sito del Mef e sullo schermo appare il Dipartimento del Tesoro, conosciuto in burocratese come DT. Se si aggiunge >direttore generale ecco apparire Alessandro Rivera, la pietra dello scandalo, il grande ostacolo per conquistare la casella più importante nell’intera scacchiera della burocrazia pubblica. Rivera è stato nominato il 2 agosto 2018 dal governo rosso-verde guidato da Giuseppe Conte, cioè quell’ircocervo populista che non ha dato grande prova di sé. A sceglierlo è stato Giovanni Tria, allora ministro, attingendo alle risorse interne alla struttura.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE