Messina (Intesa San Paolo): "Perdere Rivera al Mef sarebbe un peccato"

Il gigante dei social che comprende Facebook, WhatsApp e Instagram ha presentato i risultati del terzo trimestre 2022: -4 per cento di entrate; utile netto che sprofonda del 52 per cento rispetto all’anno scorso. In poche ore il titolo ha perso 65 miliardi di dollari di valore. La crisi del gruppo guidato da Zuckerberg va analizzata su diversi fronti