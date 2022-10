Caporetto Salvini. Rischia di farsi bocciare Molinari alla Camera. Si è inimicato Giorgetti e Calderoli

Con la sua strategia sta avvicinando Giorgetti al Mef in quota FdI. Punta su Molinari alla Camera che ha un processo in corso. Calderoli chiama Meloni perchè sogna ancora la guida del Senato

Il generale Cadorna, quello di Caporetto, era un fenomeno rispetto a lui. Questa è la strategia di Matteo Salvini. Per frenare l’elezione di Giancarlo Giorgetti a presidente della Camera (Pd e Calenda sono pronti a votarlo) rischia di vederselo promosso ministro dell’Economia (FdI: “Sarebbe un ministro di spessore”). Per accontentare Riccardo Molinari, a cui Salvini ha promesso la guida di Montecitorio, scontenterà per sempre Roberto Calderoli che sogna di guidare il Senato. Qualora Salvini insistesse su Molinari potrebbero esserci franchi tiratori a favore di Giorgetti. Dovesse invece fare eleggere Molinari o Calderoli, Giorgetti lo ricorderà. Se Salvini fosse capo delle Forze armate ci farebbe invadere dall’Azerbaigian.