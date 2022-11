“La legge di Bilancio? Ci sono misure identitarie, ma la direzione è giusta". Parla Giovanni Tria

“Il mio giudizio sulla manovra del governo Meloni è positivo. Fa quello che deve fare e cioè si sforza di mitigare l’impatto dell’inflazione su famiglie e imprese. E agendo anche sul potere d’acquisto dei lavoratori evita che si inneschi quella spirale prezzi-salari che farebbe aumentare l’inflazione stessa. In questo senso, la manovra è in continuità con l’impostazione del governo Draghi”. L’economista Giovanni Tria, che è stato ministro dell’Economia nel primo governo Conte (a trazione M5s-Lega) ha sperimentato in prima persona cosa voglia dire provare ad aumentare il deficit sfidando i mercati. Ma erano tempi diversi, nel 2018 sul giudizio degli investitori pesavano soprattutto le tensioni con l’Europa e le tentazioni di Italexit. In quell’esecutivo, Tria ebbe un ruolo fondamentale nel cercare – in una manovra che introduceva il Reddito di cittadinanza e Quota 100 – un punto d’incontro tra le misure volute dai partiti e l’equilibrio dei conti pubblici. “Tutti vorremmo fare manovre espansive, ma lì fuori non c’è un esercito di economisti keynesiani pronti a plaudire all’aumento della spesa pubblica, ci sono coloro che ti finanziano il debito e ai quali devi dar conto”, osserva Tria.

