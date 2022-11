Cosa ci dicono i numeri di Enel sul futuro delle rinnovabili  

Più snella, più redditizia e ancora più sostenibile. La nuova Enel si è presentata martedì agli analisti con un piano strategico 2023-2025 pieno di numeri e di prospettive, ma anche con un’incognita: chi la guiderà in futuro? Non è cosa di poco conto, perché il gigante energetico attuale è stato plasmato attorno alla filosofia aziendale di Francesco Starace, che la guida dal 2014 e che ha ricevuto nel 2020 la riconferma per un terzo mandato. Non ne sarebbe previsto un quarto, e l’attuale ad lo sa. “Non è un mistero che questo lavoro mi piace, mi piace moltissimo” ha detto, “ma ovviamente la scelta non sta a me, ma agli azionisti”. Uno è quello che conta, il Mef, che detiene il 23,6 per cento del capitale, e che deciderà: in base alle norme, alla consuetudine dello spoils system, ed alle aspettative dei “candidati di area”, vecchi, nuovi e convertiti. Ma che pragmaticamente dovrà guardare anche alla congiuntura. Che non è di certo favorevole, sia per il caro bollette sia per l’approvvigionamento energetico.

