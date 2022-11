L'Europa è scomparsa dal dizionario di Meloni, ed è una buona notizia

La premier rivendica “responsabilità” sui conti pubblici senza usare l'alibi dei vincoli di Bruxelles. Ma a fianco al sovranismo adulto c’è ancora un residuo di sovranismo infantile, quello del gioco delle “tre tasse piatte” in cui nessuna lo è per davvero

Nell’illustrazione della legge di Bilancio fatta da Giorgia Meloni, attorniata dai suoi ministri, manca completamente l’Europa. E si tratta di una novità rispetto al passato, in cui le regole comunitarie venivano spesso usate come alibi, sia da parte degli europeisti che presentavano cose spiacevoli dicendo “ce lo chiede l’Europa”, sia da parte dei sovranisti che dicevano di non aver potuto fare di più per colpa dei “tecnocrati di Bruxelles”. Questa sorta di sovranismo adulto del governo consiste invece nel rivendicare la “prudenza” sui conti pubblici perché è nell’interesse del paese, senza scaricare responsabilità su Bruxelles. “Questa è una manovra figlia di scelte politiche – ha detto la presidente del Consiglio – ed è una manovra coraggiosa, coerente con gli impegni che abbiamo preso con il popolo italiano”.