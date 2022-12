L'altra idee per ridurre le emissioni: metterle sottoterra. L'apertura dei Verdi tedeschi

Berlino. Nuova prova di pragmatismo dei Verdi tedeschi. Negli ultimi mesi i Grünen hanno permesso la riapertura di centrali a carbone e mandato giù, non senza qualche mal di pancia, la proroga fino al prossimo aprile di due dei tre impianti nucleari ancora attivi in Germania. D’altronde la guerra russa contro l’ Ucraina non accenna a finire né la crisi energetica sembra superata. Oggi i Verdi del ministro dell’Economia Robert Habeck fanno di necessità virtù aprendo anche alla cattura e stoccaggio del carbonio, Ccs in inglese. Nei processi industriali oggi è possibile “sequestrare” l’anidride carbonica e stoccarla, di solito nel sottosuolo, prima che entri in circolo nell’atmosfera. In alternativa le emissioni possono essere catturate e utilizzate: in questo caso si parla di Ccu (Carbon capture and utilization).

