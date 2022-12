“Esempio di condotta fiscale responsabile e di trasparenza”: premiato il gruppo Atlantia

“In tutto il mondo, ogni anno quasi il 40 per cento dei profitti delle multinazionali viene artificialmente spostato verso paradisi fiscali. In questo contesto, l’Italia subisce uno spostamento di profitti per 27 miliardi di euro, con una riduzione stimata di 6,5 miliardi di euro del gettito fiscale delle società”. E’ quanto ha affermato qualche tempo fa Paul Monaghan, Chief executive della Fair Tax Foundation (Ftf), in occasione della consegna alla società Atlantia del Fair Tax Mark, il rating che certifica il massimo livello di correttezza in campo fiscale per l’anno 2020/2021. L’attestato viene attribuito per la prima volta a una realtà italiana in un momento in cui su un tema come la global tax è tornata la massima attenzione dei governi europei dopo la fase di stallo dovuta all’ostruzionismo esercitato da alcuni paesi.

