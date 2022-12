Il colore dei soldi. Indagine sul denaro e sulla sua dialettica millenaria

La lira venne al mondo come moneta fantasma, la cosa curiosa è che rimase fantasma per quasi mille anni. Come stupirsi se “in fatto di monete le cose sono molto oscure: esse crescono e diminuiscono di valore e non si sa cosa fare; quando si pensa di guadagnare, si trova il contrario”, diceva nell’autunno del medioevo il buon abate di Tournai, Gilles Li Muisis. Lo ricorda il grande storico francese Marc Bloch. Fantasmi e misteri restano ancor oggi quei tondini di metallo o quei pezzi di carta grazie ai quali si è ricchi o poveri, per non parlare di bitcoin e di tutte le diavolerie dell’universo digitale. Non prendiamocela, dunque, con il buon Giovanbattista Fazzolari se mescola carta di debito e carta moneta o se sostiene che vale solo la banconota dalla Bce. In fondo la pensa come il re di Francia Luigi IX, il re santo: nel 1266 decretò che la valuta del monarca aveva corso in tutto il regno, quella dei signori solo nelle loro terre. In mano al sovrano fu messo un potere dall’enorme portata che suscitò molto presto veri e propri conflitti con la nuova classe dei mercanti, i quali a lungo avevano usato le merci come monete: il sale, il pepe (i tedeschi chiamavano pepaioli i banchieri), persino la cocciniglia. Sei secoli dopo l’Inghilterra della rivoluzione industriale si divise tra la scuola metallica (l’espansione della moneta deriva dalla banca centrale) e la scuola bancaria (la moneta è generata dal credito per finanziare i commerci). Oggi i commercianti sono davvero con San Luigi come pretende il governo Meloni?

