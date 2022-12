I costi del reshoring e di una gara protezionista tra Usa e Ue

L’Inflaction reduction act varato dall’amministrazione Biden ha aperto la strada a sovvenzioni e agevolazioni fiscali per un valore di 369 miliardi di dollari per le imprese ecologiche americane, ma solo se vengono assemblate e le parti chiave, come le batterie per auto, vengono prodotte negli Stati Uniti. L’Europa ha provato a protestare facendo presente, tramite il presidente francese Emmanuel Macron, il quale a fine novembre era in visita alla Casa Bianca, che questo pacchetto si traduce in un grosso svantaggio per l’economia europea che sta affrontando le conseguenze della guerra russo-ucraina. Ma visto che sul punto gli americani sono decisi perché ne va della supremazia che cercano di affermare sulla Cina, anche la Commissione Ue medita di rivedere le sue regole sui sussidi statali per le industrie europee.

