Macron vola a Washington mentre l'Ue cerca una tregua rapida con Biden sui sussidi

Bruxelles. L’Unione europea è impegnata in una corsa contro il tempo per evitare un conflitto commerciale con gli Stati Uniti, che rischierebbe di compromettere l’unità transatlantica in piena guerra russa contro l’Ucraina e di rianimare vecchie tentazioni protezionistiche in Europa. L’oggetto del contendere è l’Inflation reduction act dell’Amministrazione di Joe Biden, un piano da quasi 400 miliardi di dollari di sussidi per trasporti, energia e clima, adottato la scorsa estate dal Congresso e che entrerà in vigore all’inizio del 2023. Costruito attorno al principio del “Buy American”, l’Inflation reduction act sta già provocando una fuga di imprese europee oltre l’Atlantico, alimentando il timore di una deindutrializzazione dell’Europa, già in atto a causa dalla crisi energetica. L’Ue ha chiesto all’Amministrazione Biden di poter beneficiare dello stesso trattamento riservato a Canada e Messico, le cui esportazioni e imprese sono sostanzialmente parificate a quelle americane. “Vogliamo che questo problema sia risolto rapidamente”, ha detto ieri il ministro dell’Industria della Repubblica ceca, Jozef Sikela, dopo aver presieduto una riunione del Consiglio Commercio. Emmanuel Macron sta già usando l’Inflation reduction act per rilanciare la sua campagna europea a favore dell’interventismo pubblico in nome della sovranità. “Abbiamo bisogno di un Buy european act”, ha detto il presidente francese a fine ottobre. Per la prima volta Macron sta trovando ascolto anche a Berlino, dove c’è paura per il settore auto. Il pericolo è una corsa ai sussidi, che l’Ue e i suoi stati membri non sono in grado di sostenere, a causa degli alti livelli di debito pubblico e della struttura del mercato interno. “Una corsa ai sussidi è un gioco molto pericoloso”, ha spiegato Sikela: “Alla fine i vincitori potrebbero trovarsi in un altro continente: non in Europa e non in America”.

