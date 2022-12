Dopo i primi giorni di price cap al petrolio, Mosca vuole puntare sul price floor

Dopo due giorni dall’entrata in vigore dell’embargo dell’Unione europea e del price cap del G7 sono almeno 22 le petroliere bloccate per controlli tra gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. La Turchia si sta prendendo tutto il tempo che ritiene necessario per controllare la validità delle assicurazioni delle navi che trasportano il petrolio russo attraverso il Mar Nero. Ankara vuole accertarsi che le navi che passano nei suoi stretti siano coperte dal rischio di incidenti potenzialmente molto gravi, come le collisioni e le fuoriuscite di petrolio. Rischi reali, che devono essere coperti da assicurazioni affidabili e riconosciute in tutto il mondo. Il price cap proibisce alle navi che trasportano greggio russo di accedere alle assicurazioni occidentali (in assoluto le migliori) a meno che non venga venduto sotto i 60 dollari al barile.

