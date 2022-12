L'Unione europea si unisce al G7 per un price cap di 60 dollari sul petrolio russo

Dopo una lunga trattativa l’Unione europea ha trovato un’intesa per imporre, insieme ai paesi del G7, un price cap al petrolio russo che è stato fissato a 60 dollari al barile. Il tetto funzionerà insieme all’embargo europeo al petrolio russo, e quindi verrà applicato per le vendite via mare verso paesi terzi: ciò vuol dire che le società europee, che dominano il mercato finanziario, non potranno ad esempio assicurare transazioni verso paesi terzi a un prezzo superiore al tetto. Questo meccanismo sostituirà l’attuale divieto totale di fornire servizi sul greggio russo previsto dalle sanzioni Ue.

