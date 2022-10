Eccellenze italiane al bivio: aperte al mondo o destinate al declino

Ce n’è una al giorno. Mentre parla, l’avvocato di un importante studio sente un bip sul cellulare, guarda il messaggio e sospira: ce n’è un’altra, un’ultima operazione è partita. Riguarda il gruppo Cimolai che, in difficoltà, s’è rivolto alla banca Lazard per trovare un socio estero che lasci comunque alla famiglia un ruolo nel gruppo metallurgico friulano: con un fatturato di mezzo miliardo ha una esposizione presso le banche di 400 milioni di euro. Non si può sapere se andrà in porto, ma il mercato è in grande movimento e protagoniste sono le medie aziende, quelle del quarto capitalismo. Le nicchie fanno gola e quelle italiane sono nicchie di eccellenza assoluta nei settori più diversi: meccanica, chimica, filiere tessili e dell’abbigliamento, alimentare. Non c’è crisi per i fondi e le banche d’affari, anzi. Scendono i valori delle quotate in borsa e anche delle non quotate, inoltre le buone occasioni aumentano, da un lato sotto la pressione dei costi e dall’altro per la difficoltà di affrontare una internazionalizzazione senza la quale non c’è crescita e spesso nemmeno sopravvivenza. “Prima la Lombardia”, con un miliardo e 380 milioni di indiani o un miliardo e 400 milioni di cinesi, è un non senso per l’industria tricolore; lo è anche “prima l’Italia e gli italiani”.

