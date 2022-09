La giusta lezione di Visco sulle bollette

Da quando il governo ha deciso di intervenire per ridurre l’impatto dei rincari delle bollette sono stati stanziati più di 30 miliardi. Ovviamente non sono bastati, con i prezzi del gas sulle montagne russe, e la prossima settimana il Parlamento voterà per autorizzare l’impiego di altri 6,2 miliardi recuperati dalle maggiori entrate fiscali. Questo tesoretto sarà la base del nuovo decreto Aiuti, il terzo in quattro mesi. Ma è a dir poco esiguo e al Mef si lavora per rintracciare altre risorse tra le pieghe di bilancio e le entrate della tassa sugli extraprofitti. Il tentativo è dovuto, con la crisi dei prezzi che deprime la ripresa, ma il provvedimento avrebbe comunque un respiro corto di fronte ai rincari destinati a durare. Alcuni partiti indicano la strada dello scostamento di bilancio, ma quella via somiglia più a un vicolo cieco.

