I limiti del price cap sul petrolio russo

I ministri delle Finanze del G7 hanno annunciato l’accordo per l’introduzione di un price cap sul petrolio russo, nel tentativo di limitare – ma senza eliminare – le esportazioni di greggio, riducendo le risorse economiche con cui la Russia finanzia la sua guerra senza causare un aumento dei prezzi globali a causa di una carenza di offerta. La decisione deve essere attuata entro dicembre per mettersi in linea con l’embargo dell’Unione europea sul petrolio russo. Il livello del tetto non è stato ancora fissato. I membri del G7 affermano che per essere più efficace è necessario che il price cap venga supportato dai paesi che acquistano grandi quantità di greggio Ural, ma secondo alcuni analisti senza l’adesione di Cina, India e Turchia non avrà alcun impatto.

