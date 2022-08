La dura legge del carbone: indispensabile e sempre più caro

Da oggi l’Unione europea non acquisterà più carbone dalla Russia, come stabilito dal quinto pacchetto di sanzioni adottato lo scorso aprile. Per Bruxelles significa sostituire circa la metà del combustibile che importa cercando rifornimenti da altri mercati come gli Stati Uniti e l’Australia, ma anche l’Indonesia, il Sudafrica e la Colombia. Il problema, osservano diversi analisti, non sarà tanto quello di reperire nuovi carichi quanto quello di un ulteriore aumento del prezzo, almeno nel breve periodo. Dopo aver superato quota 425 dollari, oggi una tonnellata di carbone si attesta intorno ai 360 dollari, mentre alla vigilia del conflitto il prezzo era di circa 220. Eppure l’Europa non potrà farne a meno: da quando Bruxelles cerca di risparmiare gas russo, il carbone si è rivelato indispensabile per la sicurezza energetica del continente. Anche l’Italia ha deciso di usarne di più e con questo aumento conta di sostituire 1,1 miliardi di metri cubi di gas russo nel secondo semestre e altri 2,3 miliardi nel 2023.

