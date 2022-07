L'Ue risparmia gas. Raggiunto l'accordo contro i tagli di Mosca

Il Consiglio stravolge il piano della Commissione ma trova una quadra per l’inverno. I consumi dell'Italia dovranno essere ridotti del 7 per cento invece che del 15 per cento

I paesi dell’Unione europea hanno accettato di risparmiare tra i 30 e i 45 miliardi di metri cubi di gas nei prossimi mesi per essere meno esposti in inverno a un eventuale taglio dei rifornimenti da Mosca. L’accordo è stato raggiunto oggi dal Consiglio Energia riunito a Bruxelles con il parere positivo di tutti i paesi tranne l’Ungheria. Alla vigilia dell’incontro la sintesi non sembrava scontata, il meccanismo approvato è molto meno vincolante di quello proposto inizialmente dalla Commissione europea, ma il compromesso consente di mandare un nuovo messaggio di unità a Vladimir Putin. I paesi dovranno tagliare volontariamente il 15 per cento dei consumi tra agosto e marzo 2023. Anche l’Italia torna soddisfatta. Le deroghe introdotte consentono di dimezzare l’impatto che il taglio prospettato inizialmente avrebbe avuto: in otto mesi i consumi dovranno essere ridotti del 7 per cento, poco meno di 4 miliardi di metri cubi, invece che del 15 per cento.