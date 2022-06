Spread su, Borsa giù. Il debito preoccupa, Lagarde non rassicura

Poté più l’inflazione americana o la stretta annunciata dalla Bce? Non è una domanda oziosa perché il tracollo delle borse è cominciato in mattinata in Europa, come coda alla svolta decisa dalla Bce ed è proseguito nel pomeriggio a Wall Street dopo che l’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti ha segnato un picco dell’8,6 per cento. Un brusco richiamo alla brutale realtà: la conseguenza è che a luglio sia la Fed sia la Bce alzeranno i tassi d’interesse. La reazione dei mercati è pavloviana: tassi su e borse giù. Quale sarà l’impatto sui consumi è chiaro, quello sulla crescita è meno evidente, ma certo la curva punta verso il basso sia negli Usa sia in Europa la quale si trova in una situazione peggiore perché più colpita dal ricatto energetico russo e perché non sta producendo nuovi posti di lavoro al ritmo degli Stati Uniti. Per la verità dovremmo parlare di un doppio richiamo alla brutale realtà, che colpisce l’Italia più degli altri.

