I problemi della retorica e della strategia di Draghi per il Sud 

Al recente forum “Verso Sud” organizzato dal ministro Mara Carfagna, il premier Mario Draghi ha chiarito la strategia del governo per il Mezzogiorno, partendo dall’assunto che il divario tra Sud e Centro-nord non è una maledizione della storia: tra gli anni ’50 e i primi ’70 dello scorso secolo il pil pro capite al sud è cresciuto più che nel resto del paese, anche grazie agli investimenti pubblici. Questa evidenza suggerirebbe che il Pnrr, destinando il 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno (che, ricordiamolo, vale il 22 per cento del pil nazionale), possa essere il nuovo innesco per il riequilibrio territoriale. Il premier ha inoltre sottolineato che le nuove assunzioni previste nella pubblica amministrazione saranno sufficienti a garantire il buon uso di queste ingenti risorse, il cui impiego è definito in accordo con gli enti locali.

