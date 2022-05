Draghi: "Il sud non è destinato a rimanere indietro". A Sorrento il Carfagna day

In Campania si discute del futuro del Mezzogiorno e si ragiona di Mediterraneo. È arrivato anche Mattarella. Il premier tra l'Italia e la guerra: "Procedere rapidamente con le riforme. E costruire la pace in Ucraina”. E Iintanto c'è chi fa le prove per il partito centrista

Si fa prima a dire chi non c’è. Il Quirinale si è trasferito a Sorrento. Palazzo Chigi si è trasferito a Sorrento. Il presidente della Camera è venuto a Sorrento. Domani sono attesi tutti i leader di partito, eccetto Salvini che lo fa strano (a Roma ha il suo evento anti Meloni). È il Carfagna day, il giorno dell’indipendenza. Il marito: “Andrà tutto bene”. Si chiama “Verso Sud” ed è lo spin off dell’Ambrosetti di Cernobbio. È pensato per parlare di Sud (quante tartine e cornetti). Fa capolino Gianni Letta. Fico si è presentato con un gippone. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è sik sik (è felice perché Draghi gli ha salvato il comune). Vincenzo De Luca, e non è vilipendio, qui, in Campania, conta più del presidente della Repubblica. Quando passa i fotografi fanno i corazzieri .E lui neppure lo saluta.