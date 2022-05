Draghi-Letta, ecco come nasce il "G2 anti sfascio". Rapporti, maestri e uomini di collegamento

Il premier ha scoperto di avere un partito, e il segretario ha trovato una missione per il Pd. La posizione ucraina, la sintonia a tre con Macron, il comune maestro Andreatta. Ragioni di una complicità

Sono i precetti dei matrimoni felici. “Chiamarsi all’occorrenza”; “sostenersi nel bisogno”; “non soffrire dei successi dell’altro” e la sera, prima di andare a letto, “sfogliare il Financial Times e una copia di Tex Willer”. Ci sono due italiani riservati, Mario Draghi ed Enrico Letta, che hanno trovato nelle loro “camere separate”, nei loro rispettivi ruoli, la serenità e l’intesa, la formula del sorriso che resta il difficile mestiere, l’arte degli uomini risolti. Sono i “signori tatto” al punto che, per tatto, malgrado si diano del “tu”, preferiscano entrambi il “lei”, che per Leonardo Sciascia era il prefisso dell’educazione: “Ci conosciamo da tanto tempo. Diamoci del Lei”.