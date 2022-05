In Russia Renault passa allo stato, che non sa bene cosa farsene

L'azienda francese ha reso noto che il suo stabilimento di Mosca passa alla municipalità della capitale. Il problema è che nella migliore delle ipotesi servirà a produrre auto vecchie che i russi oramai, per il costo della vita, non riescono a mantenere

Superato il momento in cui si sperava che tutto potesse tornare in ordine nel giro di pochi mesi, le aziende occidentali stanno lasciando definitivamente la Russia. Reebok ha venduto la divisione russa dei suoi negozi a una holding turca. McDonald’s sta cercando un acquirente russo a cui vendere tutti i ristoranti. Ma una notizia che più di altre dimostra il cammino intrapreso dall’economia russa è l’addio del gigante francese Renault, che ha ceduto tutte le sue attività. Lo stabilimento di Mosca passa alla municipalità della capitale, mentre la controllata AvtoVAZ (produttrice delle popolari auto Lada) all’istituto di ricerca statale Nami. L’entità della transazione non è nota, ma si parla della cifra simbolica di un rublo.