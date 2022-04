Chiude Stellantis. In Russia le sanzioni mordono l'economia reale

Non solo Stellantis. Tacciono da ieri le linee di produzione dello stabilimento di Kaluga, l’unica fabbrica in Russia del gruppo italo-francese che ha deciso di seguire l’esempio di Volvo, Daimler e Volkswagen che hanno chiuso gli impianti nel paese. Resiste solo, più per necessità che per scelta, Renault, la più esposta tra le case d’auto per cui la Russia, grazie al controllo di AutoVaz, rappresenta il secondo mercato. Ma non si esaurisce qui il bollettino quotidiano del divorzio da Mosca delle aziende occidentali, un salasso spontaneo che accompagna le sanzioni ufficiali che piovono sull’economia di Putin.

