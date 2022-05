Il capitalismo del Nordest è di successo, ma gli serve uno choc

Ho imparato negli anni ad apprezzare la straordinaria vitalità dell’imprenditoria nordestina, la versione più verace di quel quarto capitalismo che ha contribuito a tenere su in questi anni l’industria italiana, l’ha radicata con successo nei commerci mondiali, l’ha inserita nelle catene internazionali del valore. Eppure nonostante la stima che nutro penso che il Veneto avrebbe bisogno di un piccolo-grande choc: lo sbarco sul territorio di almeno una grande multinazionale straniera che operi a partire dal “prato verde”. Anche in queste settimane così difficili l’imprenditoria nordestina sta dando grande prova di resilienza: finora la guerra non ha cambiato di molto i programmi produttivi (l’export verso Russia e Ucraina vale non più del 2,4 per cento del totale delle vendite all’estero), un’azienda su due ha rivisto le politiche di prezzo al rialzo, il traffico di Tir sul tratto Brescia-Padova della A4 nel 2022 ha superato i numeri del 2019 e a monte non c’è stata la temuta interruzione delle filiere. È probabile che dopo il marzo resiliente avremo mesi più difficili, specie se l’invasione russa dell’Ucraina dovesse prolungarsi senza esito, ma per ora le imprese tengono. E guardano avanti.

