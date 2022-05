Seguire l'esempio Usa: ecco come attirare cervelli russi

Il barone Wernher von Braun è stato uno dei maggiori fautori del successo della missilistica nella Germania nazista. Prima e durante la Seconda guerra mondiale lavorò allo sviluppo di nuovi razzi e fu lui a ideare i micidiali V2 che colpirono la città di Londra. Dopo il conflitto, assieme ad altri del suo gruppo, si consegnò alle forze statunitensi, che comprendendone capacità e talento lo inserirono nella famosa Operazione Paperclip che fece arrivare in America 1.600 tra scienziati, ingegneri e tecnici tedeschi. Oggi il barone von Braun è ritenuto il capostipite del programma spaziale statunitense e durante la sua avviò una lunga e intensa collaborazione con la Nasa ha progettato Saturn V, il lanciatore pesante che portò le missioni Apollo verso la Luna tra il 1968 e il 1972. Chissà se il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha pensato a questa storia quando ha messo a punto il piano per portare via a Vladimir Putin i suoi migliori cervelli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE