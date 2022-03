Non c'è solo il gas. La Russia ha un punto debole: il petrolio

Se l’escalation degli ultimi giorni in Ucraina non ha ancora coinvolto il settore dell’energia è perché anche la Russia deve ponderare bene quanto costa rinunciare a circa il 40 per cento del suo bilancio federale. Soprattutto ora che le sanzioni internazionali si stanno rivelando tanto dure da poter causare il collasso della sua economia. Non dev’essere un caso se Vladimir Putin ha preferito minacciare l’opzione nucleare prima ancora di minacciare l’interruzione delle forniture di gas verso l’Europa, che continuano senza variazioni attraverso i gasdotti fin da prima che scoppiasse la guerra. Poco meno della metà del bilancio federale russo dipende infatti dalle entrate legate a gas e petrolio. E mentre per l’Europa fare a meno del primo significherebbe attivare una serie di protocolli di emergenza a caro prezzo, fare a meno del secondo è un affare di tutt’altro spessore. Per la Russia, che è il terzo produttore globale di petrolio, è quasi vero il contrario: l’export di greggio pesa il doppio di quello di gas in base ai dati forniti dalla banca centrale russa sulla bilancia dei pagamenti del 2021 e circa il 60 per cento delle vendite all’estero riguardano l’Unione europea.

