L'oro di Mosca per resistere alle sanzioni

La Borsa di Mosca, dopo aver perso oltre la metà del suo valore dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina, sospende le attività per alcuni giorni. Le riserve valutarie russe detenute all’estero sono state congelate. E da ieri una grande banca statale come la Sberbank rischia di veder fallire la controllata europea, Sberbank Europe. La fuga di capitali seguita alle tensioni geopolitiche ha prosciugato la liquidità dell’istituto e delle filiali in Slovenia e Croazia, come avvertito dalla Bce. Comincia a far male l’inasprimento delle sanzioni occidentali sulla Russia e si vede dal fatto che la Banca centrale è stata costretta ad aumentare i tassi dal 9,5 al 20 per cento in solo colpo per la svalutazione del rublo del 30 per cento in un giorno. Ma farà più male quando diversi istituti di credito russi saranno esclusi dal sistema dei pagamenti internazionali Swift. A quel punto la Russia sarebbe quasi del tutto disconnessa dal resto del mondo.

