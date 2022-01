“Should I stay or should I go”? Ipotesi Goldman-Clash su Draghi

Nel 1982, quando i Clash, la rock band più militante di quegli anni, lanciarono la mitica “Should I Stay or Should I Go”, Mario Draghi aveva 34 anni, abbastanza giovane per apprezzare un successo planetario come la canzone che parla dell’alternarsi di momenti positivi e negativi nella vita e dell’opportunità di portare avanti una relazione problematica. Dovrei restare o dovrei andare? Questo è anche il dilemma del premier italiano e, per spiegarne i possibili effetti sui mercati, la banca d’affari americana Goldman Sachs, di cui proprio Draghi è stato vice presidente, ha scelto “Should I Stay or Should I Go” come titolo di un’analisi la cui conclusione è che meglio sarebbe per l’Italia che le cose a Palazzo Chigi non cambiassero. E questo perché la presenza di Draghi è quella che può meglio garantire l’arrivo di tutti i soldi del Recovery Fund e, di conseguenza, l’impulso fiscale necessario per la crescita economica dei prossimi anni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE