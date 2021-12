Dieci buone ragioni per vedere nel 2022 Draghi al Quirinale

I numeri in Parlamento, la convenienza di tutti i partiti, i sette anni di garanzia per il Pnrr possono bastare? Se no, considerare anche il rischio che, in caso contrario, il paese si ritrovi contemporaneamente senza Mattarella e senza Draghi

Ci sono almeno dieci ragioni per cui l’arrivo di Draghi al Quirinale è destinato a risolvere più problemi di quelli che può creare. La prima ragione ha a che fare non con la politica ma con la logica dei numeri e la logica dei numeri è spietata se si prende in considerazione una domanda molto semplice: esiste qualcuno che più di Draghi può affrontare con una certa disinvoltura la giungla dei franchi tiratori? I numeri ci dicono che persino Carlo Azeglio Ciampi, nel 1999, alla prima votazione, quando fu eletto al Quirinale, ebbe circa il 20 per cento di franchi tiratori, in totale furono 180, e se si sceglie di utilizzare quella percentuale per distinguere il netto dal lordo, all’interno della platea dei grandi elettori, si capirà bene perché la candidatura di Berlusconi non esista e perché quella di Draghi sia l’unica davvero naturale.