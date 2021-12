La finta lotta della sinistra per la progressività

Quanto si è discusso del “contributo di solidarietà”. Per molti giorni la “tassa” che sterilizzava per un anno la riforma fiscale per i “ricchi” (redditi oltre i 75 mila euro) è stata una misura fondamentale per le sorti politiche del paese: il simbolo della lotta alle disuguaglianze. A un certo punto, era quasi parso che la misura proposta da Mario Draghi, dal valore di circa 250 milioni di euro, potesse servire a evitare lo sciopero generale di Cgil e Uil che avevano innalzato il taglio delle tasse ai ricchi come emblema della politica da “Robin Hood al contrario” (copyright Bombardieri) del governo. E il Pd, nonostante avesse siglato con i partiti di maggioranza quell’accodo sulla riforma fiscale e sebbene neppure il M5s fosse proprio favorevole alla nuova tassa, ha accusato FI, Lega e Iv di aver affossato il “contributo di solidarietà,” rimarcando così qual è il solco che separa “le destre” dalla sinistra. E’ lì, sul tema della redistribuzione, che si vede la differenza.

