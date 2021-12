La ripresa dell'impresa: l'economia riparte grazie a tecnologia, tlc e infrastrutture

L’industria corre, in settori vecchi e nuovi: colmerà il gap pre Covid nel 2022. Ma alcuni settori si troveranno in difficoltà anche l’anno prossimo: su tutti le agenzie di viaggio e i tour operator

L’impresa italiana recupererà nel 2022 i livelli pre Covid. Ma a trainare la chiusura del gap non saranno né le materie prime farmaceutiche (insomma i vaccini), né il commercio online (insomma Amazon e dintorni). Cioè i bersagli dei No vax e dei teorici della “concorrenza sleale”, per dirne uno Matteo Salvini.