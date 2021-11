Il pil cresce in tutta l'Ue. Tre buone notizie per l'Italia

La Commissione ieri ha certificato il gran rimbalzo europeo dopo la grande recessione del Covid-19 con stime di crescita del pil nettamente al rialzo rispetto a quelle della scorsa primavera: 5 per cento nel 2021 e 4,3 per cento nel 2022 sia per l’area euro sia per l’Ue a 27. Secondo le previsioni economiche d’autunno, l’economia tornerà sulla traiettoria di crescita pre pandemia già all’inizio del prossimo anno. Paolo Gentiloni ha giustamente rivendicato uno straordinario successo. Per una volta le istituzioni dell’Ue e i suoi stati membri hanno risposto a una crisi senza precedenti senza fare errori di politica monetaria e fiscale.

