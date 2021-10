La differenza tra crescita e rimbalzo. Chiacchiere tra manager

Dieci punti percentuali in due anni, sei nel 2021 e quattro o forse anche qualcosa in più nel 2022. Banchieri, imprenditori, manager pubblici e ministri invitati da Intesa Sanpaolo a villa Aurelia che dal Gianicolo guarda la languida Roma distesa ai suoi piedi, per la prima volta nella loro vita si trovano ad affrontare un boom non un crac. Il Fondo monetario internazionale conferma che l’Italia sta andando meglio di molti altri paesi europei e non; al Financial Times si stropicciano gli occhi e titolano sugli investimenti (incredibile a dirsi) che trainano la crescita.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE