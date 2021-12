Perché Cgil e Uil non considerano l'Assegno unico?

Nei giorni precedenti e successivi allo sciopero generale indetto dai sindacati contro la manovra si è parlato molto della riforma fiscale, che secondo Cgil e Uil, sarebbe penalizzante per le fasce più povere. Ma nella valutazione della politica fiscale del governo è stata prestata pochissima attenzione all’introduzione dell’Assegno unico per i figli a carico, che pure prevede una spesa aggiuntiva (6 miliardi) quasi equivalente alle risorse messe per la riforma dell’Irpef. Un’analisi dell’impatto redistributivo dell’Assegno unico è stata fatta dall’Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb).



L’Assegno unico è prima di tutto un’importante riforma che razionalizza la miriade di strumenti di sostegno alle famiglie. Vengono infatti assorbiti le detrazioni Irpef per i figli a carico, l’assegno familiare, il premio alla nascita, l’assegno al terzo figlio e il bonus bebè. All’abrogazione delle vecchie misure, che coprono circa i due terzi del costo complessivo, vengono aggiunti altri 6 miliardi che portano le risorse complessive a oltre 18 miliardi. Con le risorse aggiuntive, oltre alla razionalizzazione, si perseguire un altro obiettivo: l’universalità. A differenza dei vecchi strumenti, come ad esempio l’assegno familiare e le detrazioni, l’Assegno unico include nuclei familiari che prima erano esclusi come gli autonomi e gli incapienti (quindi i più poveri). Ciò vuol dire che i destinatari del sostegno saranno tutte le famiglie con figli a carico, senza distinzione di categoria. L’altro elemento di novità rispetto all’attuale regime è che l’Assegno unico, sebbene sia universale, utilizza l’Isee come criterio per modulare il sussidio in base alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare (e quindi in maniera progressiva).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE