Uno sciopero sprecato

Manifestanti allegri, adesione flop. Ma Landini & co hanno comunque una chance per sfuggire all’irrilevanza: fare asse con Draghi sui salari e lanciare una sfida alle imprese. Spunti per un’agenda di vera rottura

La giornata di ieri consegna all’Italia l’immagine di un sindacato rissoso, ma vivace, desideroso di mettere la sua forza corporativa al servizio di una battaglia utile per lo sviluppo del nostro paese. Il problema del sindacato, oggi più che mai, non è aggregare gli iscritti in qualche piazza d’Italia, ma è trasferire la sua potenza di fuoco in un qualche progetto in grado di contribuire più alla crescita economica del paese che alla crescita della popolarità di un qualche sindacalista. E dunque, finito lo sciopero, uno sciopero pacifico, ordinato, persino festoso, dove i leader dei sindacati hanno cercato in modo un po’ surreale di attaccare il governo senza attaccare il presidente del Consiglio, il tema per i sindacati resterà. E resterà anche alla luce del fatto che ciò che i sindacati avevano già ottenuto – un tavolo con il governo sul tema delle pensioni – lo avevano conquistato già prima dello sciopero. E dunque il punto è quello: su che fronte concentrare le proprie energie, ora che il sindacato si è già giocato la sua arma più forte, ovvero lo sciopero generale?