Da Carige a Bper. Ora il risiko delle banche passa da 4 lettere: Fitd

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha bocciato l'offerta per la banca ligure, definita "irricevibile". Ma è ancora troppo presto per dire se la partita è completamente chiusa oppure se ci sono margini per rivedere il perimetro della proposta che al momento resta l'unica in campo

Il paradosso è che al salvataggio di Carige dovrebbe partecipare anche Montepaschi che a sua volta sta cercando di salvarsi. Non è stato questo il motivo per cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi, azionista di maggioranza della banca ligure con l’80 per cento, ha bocciato ieri sera l’offerta non vincolante di un euro avanzata da Bper a fronte della quale il Fondo stesso avrebbe dovuto farsi carico di un esborso di 1 miliardo. Però la posizione contraria delle banche medio-piccole che partecipano al Fondo, spaventate dall’onere che avrebbero dovuto assumere pro quota, è stata determinante nella decisione di dichiarare “irricevibile” la proposta di Bper. Secondo le stime di alcuni analisti, il contributo a carico di Mps, che poi è messa anche peggio di Carige, sarebbe stato di 47 milioni di euro, molto meno dei 220 milioni di Intesa a carico di Sanpaolo o dei 96 milioni di Unicredit, in quanto principali contributori del Fondo, ma pur sempre una cifra rilevante considerando gli sforzi che il governo sta facendo per cercare di risanare la banca senese e trovarle un compratore.