L'economia dei due festival

Oltre un mese fa, quando il presidente leghista della provincia di Trento Maurizio Fugatti decise di sfrattare dalla città gli storici organizzatori del Festival dell’economia, la casa editrice Laterza e l’economista Tito Boeri, si parlò di uno sfregio politico a chi aveva inventato e portato avanti per 16 anni un evento di successo internazionale. Il Foglio, un po’ in controtendenza rispetto a molte analisi che sembravano decretare la morte del festival, scrisse che quella vicenda non era poi una notizia così tanto cattiva. La decisione da sprovveduti degli amministratori leghisti di Trento, scrivevamo, “molto probabilmente farà un danno alla città, ma andrà a beneficio di un’altra città italiana e del paese”. Le cose, ora, sembrano muoversi proprio in quella direzione. Gli organizzatori – l’editore Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta – hanno annunciato che l’anno prossimo il “Festival internazionale dell’economia”, questo è il nuovo nome, si terrà a Torino.

