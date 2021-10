La Lega e la storia triste del Festival dell'economia di Trento

Così la giunta del Carroccio ha organizzato una gara per far vincere chi non ha vinto, e poi lo ha fatto vincere lo stesso "nel nome di una maggior trasparenza". Rivendicando poi il tutto come un merito

La storia era già grottesca di suo. Perché la giunta provinciale di Trento, guidata dal leghista Maurizio Fugatti, aveva indetto perfino una gara per riuscire a sottrarre l’organizzazione del Festival dell’Economia a chi in quella città lo organizzava con successo da 16 anni. E il grottesco in particolare stava in questo: che la gara tanto accortamente organizzata aveva dato l’esito contrario a quello sperato. E infatti nella graduatoria stilata dalla commissione di esperti il punteggio più alto lo aveva raccolto proprio il progetto ideato dall’editore Laterza e dall’economista Tito Boeri, il che aveva costretto la giunta a una specie di atto d’imperio, dichiarando l’altro concorrente, quel Sole 24 Ore arrivato secondo, come vincitore d’ufficio. Questa, almeno, era la versione che di questa strana faccenda davano Boeri e Laterza, e con loro anche l’Università e il Comune di Trento, insomma quei detrattori di Fugatti che certamente volevano fornire una lettura distorta dei fatti. Ma ti pare?