Storia di Personio, un unicorno di successo

Due anni di pandemia non hanno fermato Personio, l’azienda tedesca fondata nel 2015 dal giovane Hanno Renner, l’ingegnere informatico oggi 31enne che si è inventato una soluzione di gestione delle risorse umane per pmi basata sul cloud. Renner parla su Zoom al Foglio da dietro le quinte della conferenza HUG (High-Impact Unconventional Gathering) della sua azienda a Monaco nel giorno in cui le principali agenzie internazionali battono la seguente notizia: Personio ha raccolto investimenti per 500 milioni di dollari dall’inizio del 2020 e oggi il valore complessivo dell’azienda è stimato in 6,3 miliardi di dollari, ossia quattro volte tanto il valore di inizio anno. All’uomo del giorno, camicia blu e grande sorriso, chiediamo in primo luogo di spiegare cosa sono le risorse umane. La risposta di chi ha messo le Human Resources (HR) al centro della propria carriera non poteva essere diversa: “È una delle funzioni più importanti di ogni impresa, che può avere successo solo quando le persone che impiega hanno a loro volta successo”. Gestire le risorse umane non vuol dire quindi solo trovare le persone giuste per un incarico ma renderle produttive e soddisfatte.

