Un Nobel per valutare le politiche pubbliche, da Quota 100 al Rdc

Il premio a Card, Angrist e Imbens ci mostra l’importanza di misurare gli effetti delle leggi e come farlo. Salario minimo sì o no?

Il premio Nobel per l’economia è andato a David Card, Joshua Angrist e Guido Imbens, tre economisti che nel corso della loro carriera hanno mostrato come si possano utilizzare degli “esperimenti naturali” per rispondere a domande centrali per la società, come il modo in cui i salari minimi e l’immigrazione influenzano il mercato del lavoro. Ma cosa sono gli “esperimenti naturali”?