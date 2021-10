Nobel per l'Economia, premiati Card, Angrist e Imbest

La banca di Svezia ha assegnato il premio ai tre economisti. Riconosciuti i "contributi empirici all'economia del lavoro" e "i contributi metodologici all'analisi delle relazioni causa effetto"

La banca di Svezia ha assegnato questa mattina il Nobel per l'Economia 2021. Premiati il canadese dell'University of California David Card (che ha ottenuto metà riconoscimento), l'americano Joshua D. Angrist del Massachusetts Institute of Technology e l'olandese Guido W. Imbens della Stanford University (che condividono la seconda metà di riconoscimento). A Card sono stati riconosciuti i "contributi empirici all'economia del lavoro". In particolare, spiega una nota dell'Accademia di Svezia, "attraverso esperimenti sul campo, Card ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell'immigrazione e dell'educazione sul mercato del lavoro. I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni". Tutte tematiche di interesse specifico in questa stagione post pandemica. "I risultati hanno mostrato, tra l'altro, che l'aumento del salario minimo non porta necessariamente a un minor numero di posti di lavoro. Ora sappiamo che i redditi delle persone nate in un paese possono beneficiare di una nuova immigrazione, mentre le persone immigrate in precedenza rischiano di essere influenzate negativamente", spiega ancora la nota.

''Gli studi di Card sulle questioni fondamentali per la società e i contributi metodologici di Angrist e Imbens hanno dimostrato che gli esperimenti naturali sono una ricca fonte di conoscenza. La loro ricerca ha sostanzialmente migliorato la nostra capacità di rispondere a domande cruciali su causa ed effetto", ha detto Peter Fredriksson, presidente del Comitato del Premio per le scienze economiche, svelando i vincitori di questa edizione del Nobel.

Il premio, che è stato vinto per 45 volte da economisti statunitensi nella sua storia (l'unico italiano a vincerlo fu Franco Modigliani, nel 1985), ha un valore economico di 990mila euro. La vittoria condivisa farà sì che a Card vada metà importo, e la restante metà sarà divisa tra Angrist e Imbens.