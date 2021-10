Card, Angrist, Imbens e l'economia degli “esperimenti naturali”

Il premio Nobel per l’Economia 2021 è stato assegnato a David Card (Università di Berkeley, California), Joshua Angrist (Massachusetts Institute of Technology) e Guido Imbens (Università di Stanford) per le loro ricerche sulla natura delle relazioni causali. In pratica, grazie al loro lavoro gli economisti oggi dispongono di strumenti sofisticati, efficaci e brillanti per rispondere alla domanda delle domande: se due fenomeni si presentano simultaneamente (cioè sono correlati) si tratta di una casualità oppure è l’uno che causa l’altro?

