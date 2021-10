Il salario minimo riempie i dibattiti, ma esce dal radar di governo e parti sociali

Il salario minimo ha ballato un solo per qualche giorno, se n’è andato con l’estate. Rilanciato nel corso della tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna, sembra per il momento già tramontato. Mario Draghi non ne ha fatto cenno quando ha incontrato a Palazzo Chigi i leader sindacali, ma anche la Nadef successivamente licenziata dal governo non contempla l’argomento: a differenza di quella dell’autunno scorso (governo Conte II), dove si citava esplicitamente il “Ddl in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva” tra i provvedimenti collegati alla legge di Bilancio.

