L'aerospazio comune, nuova frontiera Ue. Parlano Carta, Violante e Profumo

Nella corsa allo spazio Italia, Germania e Francia non possono competere da sole. Ma l'industria comune è necessaria per i mercati emergenti, la sicurezza, la difesa e i servizi. Ministri, accademici e dirigenti d'impresa si ritrovano a Roma per lanciare la sfida

“È assolutamente fondamentale che le risposte alle domande che ci poniamo oggi siano date solo in un’ottica europea, sia a livello industriale che geopolitico, altrimenti, in Europa, tutti usciremo da questo mercato”. Ad ascoltare l’ad di Leonardo, Alessandro Profumo, in platea ci sono anche gli ambasciatori di Germania e Francia. Nella sala conferenze del complesso di San Salvatore in Lauro è presente tutto il gotha dell’aerospazio italiano ed europeo: il direttore generale dell’Esa, Josef Aschbacher, il presidente dell’Asi, Giorgio Saccoccia.