Così Draghi affida le deleghe sull'aerospazio a Colao

L’unica cosa che manca è l’ufficialità. Ma che l’orientamento sia già chiaro, lo si è capito a margine del Cdm di giovedì sera, quello in cui si è cambiata la legge che disciplina l’affidamento della delega sull’aerospazio. Che, fino a ieri, doveva restare in capo a un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e che da oggi potrà essere invece assegnata a un ministro senza portafoglio. E, nella fattispecie, a Vittorio Colao. Pare essere lui infatti - lui e non la ministra grillina delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, come avrebbe voluto Giuseppe Conte - l’uomo scelto da Mario Draghi e dal suo fido Roberto Garofoli per ricevere il testimone lasciato da Bruno Tabacci, costretto a un avvicendamento volontario che di spontaneo, però, aveva ben poco.

