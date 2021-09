Colao cambia rotta sulle politiche spaziali e archivia il grillismo

Sarà pur vero, come ripete Vittorio Colao ai suoi interlocutori, che “ci vorrà del tempo” per dare un nuovo impulso al settore. E però, che l’aria sia cambiata per quel che riguarda le politiche spaziali del governo, quelle che Mario Draghi gli ha affidato in gestione a fine agosto dopo l’inciampo di Bruno Tabacci, lo si è capito subito. A partire, cioè, dal dieci settembre scorso. Quando, nella prima riunione che ha tenuto coi vertici dell’Agenzia spaziale italiana (Asi), il ministro per la Transizione digitale ha avanzato contestazioni così puntute, così puntuali, che all’indomani s’è ritrovato sulla scrivania una lettera di proteste inviata dai consiglieri del presidente Giorgio Saccoccia. “I punti oggetto delle vostre contestazioni sono frutto di scelte che erano state condivise dalle precedenti gestioni”: questo, in estrema sintesi, era il senso della rimostranza del direttore dei programmi dell’Asi, Roberto Formaro. E qui sta in fondo il senso del conflitto in corso. Perché proprio Colao e il suo nuovo corso rappresentano quella discontinuità rispetto al contismo in uno degli ultimi settori in cui si attendeva una cesura col recente passato a cinque stelle, quando la delega all’aerospazio la gestiva il grillino Riccardo Fraccaro. E invece con la pignoleria del dirigente d’azienda, Colao ha voluto anzitutto rileggere le carte, analizzare i dossier. E, per prima cosa, s’è ritrovato a leggere un piano industriale triennale che, a detta di chi ha ascoltato gli sbuffi del ministro, presenta “notevolissime criticità”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE