Mediobanca e l'egemonia su Generali. Una storia romantica

Il consiglio di amministrazione delle Assicurazioni Generali intende appoggiare un nuovo mandato per Philippe Donnet alla guida della compagnia. E’ questo l’esito della riunione informale, scrive l’agenzia Bloomberg, dei membri non esecutivi, quindi escluso l’amministratore delegato. Sono in minoranza, dunque, Leonardo Del Vecchio e Francesco Gaetano Caltagirone i quali hanno stretto un patto di consultazione che vincola la loro quota di quasi l’11% e vogliono un cambiamento. Il cda ha in tutto tredici membri: Del Vecchio può contare su Romolo Bardin, che gestisce Delfin la finanziaria di famiglia, e su Sabrina Pucci, amministratrice di Essilux; Caltagirone, oltre a se stesso (è vicepresidente) ha Paolo Di Benedetto, consigliere della Cementir. Cinque consiglieri più il presidente Gabriele Galateri sono riconducibili a Mediobanca, che ha con sé anche Lorenzo Pellicioli (De Agostini), i due indipendenti espressione dell’Assonime (Roberto Perotti e Ines Mazzilli) sono per la continuità.

